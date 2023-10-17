Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Москве у матери 15 детей прошли обыски по делу о торговле людьми

задержание женщины Фото: pixabay
В Москве прошли обыски у задержанной по подозрению в торговле людьми 47-летней жительницы города Юлии Л., которая воспитывала 15 детей, сообщает Zakon.kz.

По словам сына и матери фигурантки дела, обыски в квартире прошли непосредственно перед ее задержанием, сообщают "Известия".

Родные Юлии отрицают совершение ею преступления. Они также отрицают информацию о том, что женщина давала одному из детей препараты, из-за которых он не выздоравливал. По их словам, обследования детей ничего подобного не выявили.

О задержании женщины стало известно 16 октября. Проверку начали после получения информации из больницы о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенного к применению при его заболевании лекарства.

На основании этого возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей.

Задержанная рассказала, что трех детей родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между ней и пятью детьми подтвердили заключением генетической экспертизы.

Прокуратура полагает, что женщина могла купить малолетнего мальчика и девочку. В скором времени решится вопрос об аресте подозреваемой.

Сообщается, что только два ребенка из 15 оказались для задержанной родными, им 26 и 29 лет. Также сообщается, что женщина давала детям препарат "Глибенкламид", который принимают при сахарном диабете. Она якобы делала это, "чтобы дети не выздоравливали".

Читайте также

Иран
Лидер Ирана: если преступления Израиля продолжатся, никто не остановит мусульман
ребенку ввели препарат для усыпления животных
Препарат для усыпления животных ввели десятимесячному ребенку в России
лгбт в Индии
Верховный суд Индии отказался признать однополые браки
Данияр Кунафин
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления