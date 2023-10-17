В Москве у матери 15 детей прошли обыски по делу о торговле людьми

В Москве прошли обыски у задержанной по подозрению в торговле людьми 47-летней жительницы города Юлии Л., которая воспитывала 15 детей, сообщает Zakon.kz.

По словам сына и матери фигурантки дела, обыски в квартире прошли непосредственно перед ее задержанием, сообщают "Известия".



Родные Юлии отрицают совершение ею преступления. Они также отрицают информацию о том, что женщина давала одному из детей препараты, из-за которых он не выздоравливал. По их словам, обследования детей ничего подобного не выявили.

О задержании женщины стало известно 16 октября. Проверку начали после получения информации из больницы о выявлении в крови восьмилетнего мальчика запрещенного к применению при его заболевании лекарства.



На основании этого возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Было установлено, что всего на воспитании у женщины находятся 15 несовершеннолетних детей.

Задержанная рассказала, что трех детей родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между ней и пятью детьми подтвердили заключением генетической экспертизы.

Прокуратура полагает, что женщина могла купить малолетнего мальчика и девочку. В скором времени решится вопрос об аресте подозреваемой.

Сообщается, что только два ребенка из 15 оказались для задержанной родными, им 26 и 29 лет. Также сообщается, что женщина давала детям препарат "Глибенкламид", который принимают при сахарном диабете. Она якобы делала это, "чтобы дети не выздоравливали".