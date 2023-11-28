Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чиновника Пентагона арестовали по делу о торговле людьми

Чиновника Пентагона арестовали по делу о торговле людьми Фото: flickr
Высокопоставленный чиновник Пентагона, который курировал федеральные школьные системы в Америке, был арестован в Джорджии по делу о торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

26 человек, в том числе Стивен Хованич, бывший начальника штаба Американского подразделения Образовательной деятельности Министерства обороны, были арестованы в связи с предполагаемой сетью торговли людьми, пишет Fox News.

Власти предъявили 64-летнему Хованичу обвинение в сводничестве, которое в штате Джорджия считается мелким правонарушением, после того как он якобы предлагал сексуальные услуги в номере мотеля агенту, работавшему под прикрытием. 

Стивен Хованич

Фото: Coweta County Sheriff's Office

"Такой вид деятельности действительно важен для нас, потому что, во-первых, покупатели секс-услуг представляют собой огромную проблему в отрасли. Без покупателей секс-услуг не было бы рынка, на котором женщины могли бы продолжать становиться жертвами", — сказал агент.

Есть предположение, что Хованич пытался продать несовершеннолетнюю.

Обвиняемый связан с 160 школами, расположенными в 11 странах, семи штатах, Гуаме и Пуэрто-Рико. В школьной системе занято около 15 000 человек, и она обслуживает почти 70 000 детей из семей военнослужащих и Министерства обороны США. 

Ранее помощница бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в домогательствах в 2020 году.

Читайте также

Летающее такси
Немецкая компания получила разрешение на разработку и производство "летающего такси"
невеста
Бывший военный застрелил невесту на собственной свадьбе в Таиланде
флаги Палестины и Израиля
Министр обороны Израиля пообещал атаковать Газу с большей силой
Мухит Турсынали
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления