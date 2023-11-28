Чиновника Пентагона арестовали по делу о торговле людьми

Высокопоставленный чиновник Пентагона, который курировал федеральные школьные системы в Америке, был арестован в Джорджии по делу о торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

26 человек, в том числе Стивен Хованич, бывший начальника штаба Американского подразделения Образовательной деятельности Министерства обороны, были арестованы в связи с предполагаемой сетью торговли людьми, пишет Fox News.

Власти предъявили 64-летнему Хованичу обвинение в сводничестве, которое в штате Джорджия считается мелким правонарушением, после того как он якобы предлагал сексуальные услуги в номере мотеля агенту, работавшему под прикрытием.

Фото: Coweta County Sheriff's Office

"Такой вид деятельности действительно важен для нас, потому что, во-первых, покупатели секс-услуг представляют собой огромную проблему в отрасли. Без покупателей секс-услуг не было бы рынка, на котором женщины могли бы продолжать становиться жертвами", — сказал агент.

Есть предположение, что Хованич пытался продать несовершеннолетнюю.

Обвиняемый связан с 160 школами, расположенными в 11 странах, семи штатах, Гуаме и Пуэрто-Рико. В школьной системе занято около 15 000 человек, и она обслуживает почти 70 000 детей из семей военнослужащих и Министерства обороны США.

Ранее помощница бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в домогательствах в 2020 году.

