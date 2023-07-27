Страх расправы и материальная зависимость: почему дела о торговле людьми сложно расследовать

Начальник Управления по борьбе с торговлей людьми МВД Самат Кусетов на международной конференции в Астане рассказал, почему в Казахстане сложно расследовать уголовные дела о торговле людьми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Самат Кусетов перечислил основные проблемы, которые затрудняют расследование и сбор доказательств в делах о торговле людьми.

"Это длительный срок с момента совершения преступления, отказ потерпевших от обращения в правоохранительные органы из-за страха расправы со стороны подозреваемых и криминалитета, материальная зависимость потерпевшего от них, боязнь потерпевшего огласки о совершенном в отношении его преступлении – все это связано с частной жизнью, наличием у потерпевших иностранцев желания как можно скорее вернуться на родину без уголовных разбирательств", – объяснил Самат Кусетов.

Между тем, по его словам, материалы оперативно-розыскной деятельности играют особую роль в установлении состава уголовного правонарушения и в доказывании вины подозреваемых.

Представитель МВД также сообщил, что ежегодно органы внутренних дел регистрируют более 100 преступлений в этой сфере, пресекают противоправную деятельность до пяти организованных преступных групп, ликвидируют каналы вывоза казахстанцев в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны с целью дальнейшей эксплуатации.

По данным спикера, в 2021 году к различным срокам приговорили 17 участников транснациональной преступной группы, занимавшихся торговлей людьми (в том числе несовершеннолетними) с целью сексуальной эксплуатации в Бахрейне. А в 2022 году пресекли деятельность ОПГ из 11 человек, которые на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми в трех южных областях Казахстана.

"Установлено, что молодых девушек вербовали из разных городов Казахстана через знакомых и социальные сети, предлагали высокооплачиваемую работу с хорошими условиями труда. Путем обмана, злоупотребления доверием, изъятия документов их вовлекали в занятия проституцией. Совершали в отношении них торговлю и обмен для дальнейшей эксплуатации на съемных квартирах, в саунах и гостиницах города. В случае непослушания применяли насилие, шантаж, выдуманные штрафы и принуждали к употреблению наркотиков. Всего установлено 15 потерпевших, в том числе семь несовершеннолетних. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде", – резюмировал Самат Кусетов.

27 июля сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Руслан Жаксылыков рассказал, в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев для последующей эксплуатации.