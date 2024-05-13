Умер актер и каскадер из фильмов "Д’Артаньян и три мушкетера" и "Пираты ХХ века"

Российский актер и каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Союза кинематографистов РФ, Жарикова не стало 10 мая. Причина смерти не называется. Однако известно, что последнее время артист тяжело болел, терял зрение.

Владимир Жариков был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком.

"В творческой биографии Владимира Юрьевича более 80 актерских работ в фильмах, среди которых: "Д’Артаньян и три мушкетера", "Пираты ХХ века" и другие. В фильме С. Говорухина "Место встречи изменить нельзя" В. Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1980-е годы он основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала 10 лет. Затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров "Мастер", организовал свою частную кинофирму "Мустанг". Владел всеми видами оружия, проделывал трюки за рулем автомобиля.

Ранее сообщалось, что в возрасте 98 лет умер актер из фильмов "Крестный отец" и "Молчание ягнят" Роджер Корман. Также он являлся известным режиссером и продюсером.

