Умер художник и автор песен Гавриил Лубнин
Фото: ВКонтакте/Гавриил Лубнин
Российский художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом подтвердили в группе арт-центра "Гаркундель" во "ВКонтакте" .
"У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни (...) блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", – говорится в сообщении.
Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. Он стал известен благодаря своим картинам на крафтовой бумаге, которые он сопровождал ироничными двустишиями. Он также сотрудничал с группой "Чирвонцы" как автор песен и – как художник с группой "АукцЫон".
Ранее сообщалось, что в Астане перед концертом умер мобилограф группы "Ирина Кайратовна".
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