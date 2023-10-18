О чем говорил Путин в Китае

В Пекине проходит третий форум "Один пояс, один путь", на котором участвуют представители более чем 140 стран и более 30 международных организаций, в том числе и главы государств, сообщает Zakon.kz.

Президент России заявил, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" созвучна с российскими идеями о формировании большого евразийского пространства, где будут сопряжены разные интеграционные процессы, в том числе Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.



"Выстраиваемая на таких базовых принципах инициатива "Один пояс, один путь" хорошо стыкуется с развивающимися в различных регионах интеграционными процессами. Она созвучна и российским идеям по созданиям такого интеграционного контура, где бы в полной мере обеспечивалась свобода торговли, инвестиций, труда, была бы налажена взаимосвязанная инфраструктура". Владимир Путин

Путин также отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству.

"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития". Владимир Путин

На форуме президент России пригласил заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.

Он отметил, что уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.

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Глава Кремля также пожелал Китаю дальнейших успехов в реализации планов развития. Он подчеркнул, что у Китая получается то, на что было трудно рассчитывать.



"Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Но, конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем Китайской Народной Республики 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается". Владимир Путин

Российский лидер пожелал дальнейших успехов Китаю в осуществлении планов.

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Форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций.



"Один пояс, один путь" – международная инициатива, предложенная Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 трлн долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.