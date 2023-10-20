Чувство близости: за что Токаева любят в Китае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые принял участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоялся в Пекине 18 октября, сообщает Zakon.kz.

Генеральный консул Цзян Вэй рассказала в интервью для казахстанских СМИ по итогам третьего форума, что китайская сторона оказала прием на самом высоком уровне, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и исключительность китайско-казахстанских отношений.

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"В ходе форума первая двусторонняя встреча председателя Си Цзиньпина с лидером иностранного государства состоялась именно с президентом Касым-Жомартом Токаевым", – отметила она.

Также премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи и председатель ВК НПКСК Ван Хунин по отдельности встретились с президентом Казахстана.

"В присутствии глав двух государств подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве в сфере взаимосвязанности, экономического развития и других сферах. В ходе визита обе стороны подписали в общей сложности 30 документов о торгово-экономическом сотрудничестве на общую сумму более 16,5 миллиарда долларов США". Генеральный консул Цзян Вэй

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На форуме также выступили президент России Владимир Путин, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В мероприятиях форума участвовали более 20 глав государств и представители свыше 130 стран и международных организаций.



Спустя 40 лет

Президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в Пекинский университет языка и культуры впервые за 40 лет. Он навестил обучавших его ранее преподавателей, встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в Китае, и принял участие в церемонии открытия памятника аль-Фараби.

"Президент, как знаток Китая, свободно владеющий китайским языком и с превосходной каллиграфией, пользуется большой популярностью, а после его рассказа о любимом блюде – "лапше по-сычуаньски" – он вновь вызвал восторженные отклики в Китае и Казахстане", – рассказала генеральный консул Цзян Вэй.

По ее словам, сильное "чувство близости" президента Касым-Жомарта Токаева к Китаю и глубокая "неразрывная связь" с Китаем являются ярким отражением вечной дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Как отмечает Цзян Вэй, визит президента РК будет способствовать выведению китайско-казахстанских культурно-гуманитарных обменов и дела дружбы между двумя странами на более высокий уровень.

Достижения на миллиарды

Как заявила генеральный консул, в ходе форума было зафиксировано в общей сложности 458 достижений, что намного больше, чем на втором форуме.

"В их число входят важные инициативы и институциональные механизмы, такие как "Пекинская инициатива по углублению сотрудничества в области взаимосвязанности", "Пекинская инициатива по зеленому развитию "Один пояс и один путь", "Пекинская инициатива по международному сотрудничеству в области цифровой экономики "Один пояс и один путь", План партнерства по инвестициям и финансированию зеленого развития, "Принципы высокого уровня по честному строительству "Одного пояса и одного пути". Цзян Вэй

Также, по ее словам, включаются конкретные цели, в том числе проведение курсов по экологическому развитию для стран-партнеров на 100 000 человек и расширение совместных лабораторий до 100 к 2030 году.

"В ходе встречи предпринимателей также были заключены деловые контракты на сумму 97,2 миллиарда долларов США, что способствует созданию еще большего количества рабочих мест и обеспечению экономического роста в разных странах", – сказала генеральный консул Цзян Вэй.

Кроме того, на встрече было решено создать Секретариат форума, который будет играть определенную роль в содействии созданию механизмов и реализации проектов. В следующем году в Китае будет проведен Год туризма Казахстана.

С 10 ноября 2023 года вступит в силу китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме.

Она надеется, что обе стороны отнесутся к этому как к возможности и в полной мере воспользуются Международными союзами "Шелковый путь" по линии туризма, музеев, театров, университетов и другими для дальнейшего расширения и углубления культурно-гуманитарных связей, а также для укрепления социальной и общественной основы вечной дружбы между двумя странами, передавая ее из поколения в поколение.