Чувство близости: за что Токаева любят в Китае
Генеральный консул Цзян Вэй рассказала в интервью для казахстанских СМИ по итогам третьего форума, что китайская сторона оказала прием на самом высоком уровне, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и исключительность китайско-казахстанских отношений.
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"В ходе форума первая двусторонняя встреча председателя Си Цзиньпина с лидером иностранного государства состоялась именно с президентом Касым-Жомартом Токаевым", – отметила она.
Также премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи и председатель ВК НПКСК Ван Хунин по отдельности встретились с президентом Казахстана.
"В присутствии глав двух государств подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве в сфере взаимосвязанности, экономического развития и других сферах. В ходе визита обе стороны подписали в общей сложности 30 документов о торгово-экономическом сотрудничестве на общую сумму более 16,5 миллиарда долларов США". Генеральный консул Цзян Вэй
На форуме также выступили президент России Владимир Путин, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абий, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В мероприятиях форума участвовали более 20 глав государств и представители свыше 130 стран и международных организаций.
Спустя 40 лет
Президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в Пекинский университет языка и культуры впервые за 40 лет. Он навестил обучавших его ранее преподавателей, встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в Китае, и принял участие в церемонии открытия памятника аль-Фараби.
"Президент, как знаток Китая, свободно владеющий китайским языком и с превосходной каллиграфией, пользуется большой популярностью, а после его рассказа о любимом блюде – "лапше по-сычуаньски" – он вновь вызвал восторженные отклики в Китае и Казахстане", – рассказала генеральный консул Цзян Вэй.
По ее словам, сильное "чувство близости" президента Касым-Жомарта Токаева к Китаю и глубокая "неразрывная связь" с Китаем являются ярким отражением вечной дружбы и взаимопонимания между двумя народами.
Как отмечает Цзян Вэй, визит президента РК будет способствовать выведению китайско-казахстанских культурно-гуманитарных обменов и дела дружбы между двумя странами на более высокий уровень.
Достижения на миллиарды
Как заявила генеральный консул, в ходе форума было зафиксировано в общей сложности 458 достижений, что намного больше, чем на втором форуме.
"В их число входят важные инициативы и институциональные механизмы, такие как "Пекинская инициатива по углублению сотрудничества в области взаимосвязанности", "Пекинская инициатива по зеленому развитию "Один пояс и один путь", "Пекинская инициатива по международному сотрудничеству в области цифровой экономики "Один пояс и один путь", План партнерства по инвестициям и финансированию зеленого развития, "Принципы высокого уровня по честному строительству "Одного пояса и одного пути". Цзян Вэй
Также, по ее словам, включаются конкретные цели, в том числе проведение курсов по экологическому развитию для стран-партнеров на 100 000 человек и расширение совместных лабораторий до 100 к 2030 году.
"В ходе встречи предпринимателей также были заключены деловые контракты на сумму 97,2 миллиарда долларов США, что способствует созданию еще большего количества рабочих мест и обеспечению экономического роста в разных странах", – сказала генеральный консул Цзян Вэй.
Кроме того, на встрече было решено создать Секретариат форума, который будет играть определенную роль в содействии созданию механизмов и реализации проектов. В следующем году в Китае будет проведен Год туризма Казахстана.
С 10 ноября 2023 года вступит в силу китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме.
Она надеется, что обе стороны отнесутся к этому как к возможности и в полной мере воспользуются Международными союзами "Шелковый путь" по линии туризма, музеев, театров, университетов и другими для дальнейшего расширения и углубления культурно-гуманитарных связей, а также для укрепления социальной и общественной основы вечной дружбы между двумя странами, передавая ее из поколения в поколение.