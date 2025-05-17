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Мир

Она возможна: в Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

президенты России и Украины, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 14:10 Фото: president.gov.ua, kremlin.ru
В Москве оценили возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такая встреча возможна, но при определенных условиях. Об этом Песков заявил на брифинге 17 мая 2025 года, пишут "Известия".

"Считаем такую встречу возможной. Но именно как результат работы и достижения определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", – заявил он.

Песков подчеркнул, что главным и принципиальным для России является вопрос о том, кто будет подписывать документы с украинской стороны.

16 мая 2025 года делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.

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Андрей Дюсупов
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