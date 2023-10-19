Итальянского певца Тони Коломбо арестовали из-за связей с мафией

В Неаполе задержали одного из самых известных исполнителей итальянской неомелодики Тони Коломбо по подозрению в связях с мафией, сообщает Zakon.kz.

В 2019 году Тони Коломбо женился на Тине Рисполи, вдове убитого босса неаполитанской мафии Гаэтано Марино, на их свадьбе присутствовали десятки членов преступной группировки.



Выходец из Палермо, Тони Коломбо стал настолько популярен среди итальянских мафиози, что, по данным полиции, стал работать на них.

Супруги были в числе 27 человек, арестованных на этой неделе в ходе борьбы с членами неапольской мафии. По словам полицейских, супругов подозревают в сотрудничестве с кланом находящегося в тюрьме мафиози Марко Ди Лауро.

По мнению прокуроров, 37-летний Тони Коломбо получал от клана деньги, маскируя их под доходы от своей музыкальной карьеры. Коломбо и Рисполи отрицают свою причастность к организованной преступности.

Среди предприятий клана была линия одежды под названием Corleone, отсылающая к вымышленной мафиозной семье из фильма "Крестный отец". Сообщалось также, что клан выпустил энергетический напиток 9mm, названный в честь калибра боеприпасов.