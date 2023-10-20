Новый вид вымершего аллигатора возрастом около 230 тысяч лет выявили ученые
Как пишет научный журнал Scientific Reports, окаменелые останки аллигатора найдены в 2005 году в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В течение 13 лет объединенная группа таиландских и германских ученых исследовала скелет и пришла к выводу, что это новый вид древнего аллигатора. Он получил название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь реки, рядом с которой были обнаружены останки.
Ученые после тщательного исследования пришли к выводу, что этот вид аллигатора мог существовать примерно 230 тыс. лет назад – в эпоху среднего плейстоцена, который также называют ледниковым периодом.
Ранее сообщалось, что зал палеонтологии и центр ремесленников открылись в Национальном музее РК.