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Новый вид вымершего аллигатора возрастом около 230 тысяч лет выявили ученые

палеонтология Фото: nature.com
Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда заявило о том, что палеонтологи страны обнаружили ранее неизвестный вид древнего аллигатора, который жил во времена ледникового периода, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Scientific Reports, окаменелые останки аллигатора найдены в 2005 году в районе Нон Сунг провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В течение 13 лет объединенная группа таиландских и германских ученых исследовала скелет и пришла к выводу, что это новый вид древнего аллигатора. Он получил название Alligator munensis (аллигатор реки Мун) в честь реки, рядом с которой были обнаружены останки.

Ученые после тщательного исследования пришли к выводу, что этот вид аллигатора мог существовать примерно 230 тыс. лет назад – в эпоху среднего плейстоцена, который также называют ледниковым периодом.

Ранее сообщалось, что зал палеонтологии и центр ремесленников открылись в Национальном музее РК.

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