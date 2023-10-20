Десятки людей оказались под завалами церкви в Секторе Газа после попадания в нее израильской ракеты

В ночь на 20 октября обстрелам подверглась греческой православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа, которой находились десятки человек, известно гибели одного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают палестинские источники, налет на Газу совершили израильские военные, которые разбомбили греческую православную церковь. В момент обстрела в храме находились люди, которые укрывались от обстрелов, передает Еrtnews.

Сообщается, что один ребенок в результате обстрела погиб, десятки человек получили ранения. Под завалами продолжают находится люди, которые не смогли самостоятельно выбраться.

"Министерство внутренних дел в Газе сообщило об обрушении здания греческой православной церкви Святого Порфирия в центральном городе Газы в результате израильских рейдов и подтвердило наличие раненных среди людей, укрывшихся в церкви. В храме было 50 человек, большинство из них – дети и женщины", – сообщили прессе.





Фото: социальные сети





В секторе Газа проживают около тысячи палестинских христиан, большинство из которых принадлежат к православной и католической церквям, помимо присутствия баптистской церкви, отмечает издание.

Иерусалимский патриархат опубликовал фото церкви в Газе после удара и обвинил Израиль в военном преступлении, пишет РЕН ТВ.

По последним данным, число погибших в секторе Газа выросло до 3859, более 13 500 получили ранения. Такие данные привели в министерстве здравоохранения вечером 19 октября, передает WAFA.

Накануне член кабинета безопасности Израиля Ави Дихтер заявил о том, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили "зеленый свет" на вторжение в сектор Газа.

