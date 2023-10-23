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Казахстанка погибла в секторе Газа

Казахстанка погибла в секторе Газа Фото: pixabay
22 октября 2023 года в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, вместе с ней погибла и ее 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.

"Наша соотечественница долгое время проживала с мужем – гражданином Палестины в секторе Газа", – говорится в сообщении. 

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 октября начала наземные боевые действия в секторе Газа. 

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