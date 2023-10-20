Израильские военные получили "зеленый свет" на вторжение в сектор Газа – СМИ

Член кабинета безопасности Израиля Ави Дихтер заявил о том, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили "зеленый свет" на вторжение в сектор Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ABC News, ЦАХАЛ, мобилизовавший свыше 400 000 новобранцев, получили "зеленый свет" для вторжения в палестинский анклав для того, чтобы начать свою миссию по борьбе с ХАМАС.



По словам чиновника, в рядах радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газе насчитывается порядка 50 тыс. боевиков.

Ранее специальные докладчики ООН заявили о том, что израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду. Ситуация в Газе сейчас близка к гуманитарной катастрофе. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников.

Все новости о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем – в этом сюжете.