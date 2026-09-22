Номер был, но не на машине: камеры раскрыли необычный случай в Туркестане

В Туркестане сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения выявили автомобиль, двигавшийся без государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), сообщает Zakon.kz.

О необычном случае 22 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"Дежурные центра оперативного управления заметили автомобиль Hyundai Santa Fe, двигавшийся без номерного знака по ул. Казыбек би, и незамедлительно передали информацию патрульному экипажу. В результате автомобиль был остановлен. За рулем находился 32-летний местный житель. В ходе проверки установлено, что государственный номерной знак находился в багажнике автомобиля".

Полицейские разъяснили водителю, что номерной знак должен быть установлен на автомобиле в предусмотренном для этого месте, после чего его закрепили надлежащим образом. С водителем также провели профилактическую беседу.

В отношении водителя приняты меры за управление транспортным средством без государственного номерного знака в соответствии с действующим законодательством.

Полиция призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения.

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