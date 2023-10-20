Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины

Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг за поддержку Палестины в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Шаруз Шаликар заявил, что все, кто будет отождествлять себя с Гретой Тунберг, являются сторонниками терроризма, сообщает РИА Новости.

"То, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев или ХАМАС и "Исламского джихада", будто их и не существовало". Шаруз Шаликар

Ранее в пятницу экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и освобождению палестинцев и всех мирных жителей. Пост Тунберг сопровождался фотографией, где она с соратницами держат плакаты с лозунгами "Свободу Палестине" и "Поддерживаем Газу".

