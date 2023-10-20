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Грета Тунберг поддержала Палестину

Тунберг поддержала Палестину Фото: Instagram/gretathunberg
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщает Zakon.kz.

Экоактивистка Грета Тунберг опубликовала в Instgram фото, на котором вместе с единомышленниками держит плакаты с надписями "Освободите Палестину", "Поддержите Газу", "Климатическая справедливость сейчас".


"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц".Грета Тунберг

Ранее Тунберг предъявили обвинение в нарушении общественного порядка после того, как она была арестована вместе с более чем двумя десятками других участников акции протеста на конференции в Лондоне.

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