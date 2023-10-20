В Шотландии два человека погибли из-за сильного шторма

Мужчина и женщина стали жертвами обрушившегося на Шотландию шторма "Бабет", сообщает Zakon.kz.

По меньшей мере два человека погибли в результате обрушившегося шторма в Шотландии, сообщает издание Scottish Sun.

Ранее британская метеослужба объявила в Шотландии самый высокий, красный уровень опасности из-за надвигающегося шторма "Бабет".

Местные власти призвали жителей ряда районов на востоке региона эвакуироваться из своих домов на фоне надвигающегося шторма.

"Мужчина погиб в ужасной аварии после того, как дерево упало на фургон на дороге в Шотландии во время шторма "Бабет". Это произошло через день после того, как тело 57-летней женщины извлекли из реки Уотер-оф-Ли в Глен-Эске в Ангусе", - пишет издание.

Полиция Шотландии заявила, что когда службы экстренной помощи прибыли, то водитель был объявлен скончавшимся на месте.

Шотландцев призвали не путешествовать без необходимости поскольку шторм обрушился на северо-восток проливным дождем и сильным ветром. Местным жителям также было сказано эвакуироваться из своих домов как можно скорее.

Красный уровень погодной опасности в Великобритании был введен впервые с февраля 2020 года, когда на страну обрушился шторм "Деннис". Синоптики предупреждают об обильных дождях, местами сопровождающихся сильными порывами ветра. По их прогнозам, выпадет от 100 до 150 миллиметров осадков, в некоторых районах их количество может достичь 200-250 миллиметров.

Метеослужба также предупреждала об угрозе жизни, оползнях, сильных наводнениях, затоплении домов и предприятий, их повреждении и возможном обрушении, серьезных нарушениях в работе транспорта и возможном отключении света, газа и воды.

