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События вокруг Украины: решение Байдена, в Кривом Роге прогремели взрывы

События вокруг Украины: решение Байдена, взрыв в Кривом Роге Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Джо Байден назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая позволит не подвергать американскую армию опасности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел заявлениями "за гранью добра и зла" слова президента США, сообщает Zakon.kz.
  • В Кривом Роге в Днепропетровской области произошел взрыв, пишет украинское издание "Зеркало недели".
  • Байден назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая позволит не подвергать американскую армию опасности.
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел заявлениями "за гранью добра и зла" слова Байдена, назвавшего помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".
  • В Севастополе объявлена воздушная тревога, над морем, по предварительным данным, сбита ракета. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
  • Президент Украины сообщил
  • Использование ВСУ американских тактических ракет ATACMS вынудит российскую армию перенести свои оперативные базы и узлы управления подальше от линии фронта, считает британская военная разведка.
  • Владимир Путин побывал в штабе армии в Ростове-на-Дону и впервые с 19 августа встретился с Валерием Герасимовым, командующим группировкой войск в Украине.
  • США планируют поставить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые ранее предназначались для отправки в Украину — Politico.
  • В Украине отменили перепись населения. По украинскому закону, принятому Верховной радой в июле 2022 года, перепись в стране должна проводиться не реже одного раза в десять лет. При этом в последний раз численность украинцев подсчитывали еще в начале века, в 2001 году. Однако правительство приняло решение об отмене переписи населения.
  • Лавров заявил, что многим в Европе надоела Украина, но ситуация удерживается на плаву по инерции;
  • Кремль считает неприемлемыми слова Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС — Песков.
  • Свыше трех тысяч случаев исчезновения грузов с гуманитарной помощью для военных с начала этого года выявлено сотрудниками Минобороны и таможенной службы Украины — Госпогранслужба страны.
  • Евросоюз предоставил Украине около 90 млрд евро помощи, из которых 27 млрд евро — поставки оружия и боеприпасов — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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