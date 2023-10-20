События вокруг Украины: решение Байдена, в Кривом Роге прогремели взрывы
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Джо Байден назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая позволит не подвергать американскую армию опасности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел заявлениями "за гранью добра и зла" слова президента США, сообщает Zakon.kz.
- В Кривом Роге в Днепропетровской области произошел взрыв, пишет украинское издание "Зеркало недели".
- Байден назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая позволит не подвергать американскую армию опасности.
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел заявлениями "за гранью добра и зла" слова Байдена, назвавшего помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".
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