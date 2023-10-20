События вокруг Украины: решение Байдена, в Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Джо Байден назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая позволит не подвергать американскую армию опасности. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел заявлениями "за гранью добра и зла" слова президента США, сообщает Zakon.kz.

В Кривом Роге в Днепропетровской области произошел взрыв, пишет украинское издание "Зеркало недели".

Байден назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией", которая позволит не подвергать американскую армию опасности.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел заявлениями "за гранью добра и зла" слова Байдена, назвавшего помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией".

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Президент Украины сообщил

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