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Ситуация в Украине: Зеленский и Байден провели переговоры, США выделили Украине новый пакет помощи

Ситуация в Украине: Зеленский и Байден провели переговоры, США выделили Украине новый пакет помощи Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с президентом Украины Владимира Зеленского. Их встреча прошла на фоне кризисной ситуации вокруг американской помощи Украине, которая сейчас заблокирована в Конгрессе.
  • Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет рассматриваться только после ее возможной победы в конфликте. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил сенаторам Конгресса США, что Вооруженные силы Украины уступят территории России без дальнейшей поддержки со стороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post.
  • Байден объявил о выделении средств на встрече с Зеленским в Белом доме. Деньги выделят из уже одобренного конгрессом объема финансирования, они пойдут на обеспечение оборонных нужд Украины. 
  • Одобренный президентом США новый пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн может стать одним из последних, если американский Конгресс не согласует выделение дополнительного финансирования на нужды Киева. Об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
  • Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Осло, возвращаясь из США, заявил, что его важнейшим приоритетом остается усиление противовоздушной обороны Украины, пишет Reuters.
  • Угроза ослабления помощи Украине со стороны Запада остается реальной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге. По мнению канцлера, Россия рассчитывает на уменьшение военной помощи Украине со стороны Запада.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию The Mandiner заявил, что не даст Евросоюзу начать переговоры с Украиной о вступлении в союз. Он подчеркнул, что не даст этого сделать, если даже останется в одиночестве среди всех руководителей стран Евросоюза.

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