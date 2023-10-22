В Бишкеке задержали судью за получение взятки: ранее он рассматривал дело журналиста

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) задержал судью Свердловского районного суда Бишкека Акылбека Адимова по обвинению в получении взятки. Ранее он рассматривал дело журналиста Болота Темирова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу суда, 20 октября Совет судей провел заседание, на котором дал Генеральной прокуратуре согласие на привлечение Адимова к уголовной ответственности. В этот же день ГКНБ его арестовал. При этом, суд заключил его под стражу до 17 декабря.

Kaktus.Media со ссылкой на собственные источники в комитете пишет, что судья Адимов получил взятку в размере 1,2 тысячи долларов. За эту сумму он переквалифицировал дело по продаже наркотиков на хранение без цели сбыта. Таким образом, он помог подсудимому избежать колонии, назначив ему пробационный надзор в один год.

Акылбек Адимов — 39-летний судья Свердловского районного суда Бишкека. В сентябре 2022 года он рассматривал дело журналиста Болота Темирова. Тогда пристав оправдал его по обвинению в незаконном пересечении границы и хранении наркотиков, но признал его виновным в подделке документов. Про судью ранее писали о том, что он выносит мягкие приговоры.

Про судью ранее писали о том, что он выносит мягкие приговоры. Так, в сентябре 2023 года сообщалось, что он назначил пробационный надзор трем 17-летним старшеклассникам, которые занимались физическим и сексуальным насилием над подростками в детском лагере.

В декабре прошлого года Адимов отпустил кыргызстанца, который в пьяном состоянии несколько раз ударил ножом собеседника, бил его бутылкой по голове и пинал. Тогда в конфликт вмешались посторонние и смогли остановить нападавшего.

Случай с "мягким" приговором судьи произошел в мае 2023 года и в Казахстане. Судья Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенов отпустил ранее судимого подсудимого за то, что он во время распития спиртного ударил односельчанина топором. Он вынес ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Спустя несколько месяцев подсудимый убил 5-летнюю девочку.

В своем обращении на Facebook судья заявил, что наказание судей или иных должностных лиц, не имеющих прямого отношения к гибели человека, не исправит ситуацию к лучшему.