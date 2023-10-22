Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Бишкеке задержали судью за получение взятки: ранее он рассматривал дело журналиста

В Бишкеке задержали судью за получение взятки: ранее он рассматривал дело журналиста Фото: 24.kg
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) задержал судью Свердловского районного суда Бишкека Акылбека Адимова по обвинению в получении взятки. Ранее он рассматривал дело журналиста Болота Темирова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу суда, 20 октября Совет судей провел заседание, на котором дал Генеральной прокуратуре согласие на привлечение Адимова к уголовной ответственности. В этот же день ГКНБ его арестовал. При этом, суд заключил его под стражу до 17 декабря.

Kaktus.Media со ссылкой на собственные источники в комитете пишет, что судья Адимов получил взятку в размере 1,2 тысячи долларов. За эту сумму он переквалифицировал дело по продаже наркотиков на хранение без цели сбыта. Таким образом, он помог подсудимому избежать колонии, назначив ему пробационный надзор в один год.

Акылбек Адимов — 39-летний судья Свердловского районного суда Бишкека. В сентябре 2022 года он рассматривал дело журналиста Болота Темирова. Тогда пристав оправдал его по обвинению в незаконном пересечении границы и хранении наркотиков, но признал его виновным в подделке документов. Про судью ранее писали о том, что он выносит мягкие приговоры.

Про судью ранее писали о том, что он выносит мягкие приговоры. Так, в сентябре 2023 года сообщалось, что он назначил пробационный надзор трем 17-летним старшеклассникам, которые занимались физическим и сексуальным насилием над подростками в детском лагере.

В декабре прошлого года Адимов отпустил кыргызстанца, который в пьяном состоянии несколько раз ударил ножом собеседника, бил его бутылкой по голове и пинал. Тогда в конфликт вмешались посторонние и смогли остановить нападавшего.

Случай с "мягким" приговором судьи произошел в мае 2023 года и в Казахстане. Судья Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенов отпустил ранее судимого подсудимого за то, что он во время распития спиртного ударил односельчанина топором. Он вынес ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Спустя несколько месяцев подсудимый убил 5-летнюю девочку. 

В своем обращении на Facebook судья заявил, что наказание судей или иных должностных лиц, не имеющих прямого отношения к гибели человека, не исправит ситуацию к лучшему.

Читайте также

55
Ситуация в Украине: Зеленский поговорил с Эрдоганом, воздушная тревога объявлена в нескольких областях
Турция призвала мировое сообщество объединить усилия для помощи Газе
Турция призвала мировое сообщество объединить усилия для помощи Газе
Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны
Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны
Жанель Абдрахманова
Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления