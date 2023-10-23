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Садыра Жапарова попросили присвоить снежному барсу национальный статус

Снежный барс в Кыргызстане Фото: pixabay
В честь Международного дня снежного барса, который отмечается 23 октября, ряд организаций, занимающихся защитой окружающей среды, обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с просьбой присвоить снежному барсу статус национального животного, сообщает Zakon.kz.

Обращение поддержали Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем, общественный фонд "Сноу леопард фаундэйшн" в Кыргызстане, общественный фонд "Илбирс", филиал Союза охраны природы Германии в Кыргызстане, сообщает Kaktus.media.

"В обращении подчеркивается важность охраны снежного барса и его среды обитания и выражается совместная готовность сотрудничать в этом вопросе. Основываясь на успешных примерах других стран, включая Индию, США и Китай, где национальные животные стали символами культуры и природы, источниками гордости и международного признания, данная инициатива становится все более актуальной".из обращения активистов

Признание снежного барса как национального животного страны способствует укреплению мер по сохранению биоразнообразия высокогорной экосистемы, развитию экологического туризма и укреплению имиджа Кыргызстана как страны, преданной охране окружающей среды и биологического разнообразия.

Представители организаций надеются, что президент Кыргызстана рассмотрит обращение и примет решение в пользу снежного барса.

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