#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.11
623.51
6.61
Мир

Снежный барс официально стал символом Кыргызстана

Снежный барс - символ Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 08:50 Фото: pixabay
С 23 октября снежный барс официально стал национальным символом Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров страны. Согласно приложению к документу, логотип снежного барса представляет собой динамичное изображение животного.

В профиль – с поднятой головой, направленным вперед взглядом и приподнятым изогнутым хвостом, символизирующим решимость, движение вперед и внутреннюю силу. Шаг, начинающийся с правой лапы, трактуется как благой знак и движение по верному пути.

Фото: пресс-служба кабмина Кыргызской Республики

"Запрещено искажать изображение, использовать его в политической агитации, рекламе, противоречащей законодательству, или в контексте, наносящем ущерб имиджу государства", – говорится в документе.

В этот же день, 23 октября, в Москве президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа об отмене встречи президентов России и США в Будапеште.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Кыргызстан признал снежного барса национальным символом
20:49, 30 декабря 2023
Кыргызстан признал снежного барса национальным символом
Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сохранении снежного барса
11:19, 20 октября 2024
Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сохранении снежного барса
Садыра Жапарова попросили присвоить снежному барсу национальный статус
13:00, 23 октября 2023
Садыра Жапарова попросили присвоить снежному барсу национальный статус
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: