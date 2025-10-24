Снежный барс официально стал символом Кыргызстана

С 23 октября снежный барс официально стал национальным символом Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров страны. Согласно приложению к документу, логотип снежного барса представляет собой динамичное изображение животного.

В профиль – с поднятой головой, направленным вперед взглядом и приподнятым изогнутым хвостом, символизирующим решимость, движение вперед и внутреннюю силу. Шаг, начинающийся с правой лапы, трактуется как благой знак и движение по верному пути.

Фото: пресс-служба кабмина Кыргызской Республики

"Запрещено искажать изображение, использовать его в политической агитации, рекламе, противоречащей законодательству, или в контексте, наносящем ущерб имиджу государства", – говорится в документе.

