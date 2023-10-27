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Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск

ресторан в Мальдивах Фото: wikimedia
Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия, эти переговоры проходят успешно, заявил избранный президент Мохаммед Муиззу, сообщает Zakon.kz.

Избранный президент Мальдив заявил, что хотел бы наладить с Индией двухсторонних взаимовыгодных отношений, сообщает РИА Новости.

Ранее Муиззу заявил, что ожидает ухода из страны индийских военных в течение недели после его вступления в должность, которое должно состояться 17 ноября.

Просьба к Индии вывести военный персонал никоим образом не означает, "что я собираюсь позволить Китаю или любой другой стране ввести сюда свои военные контингенты", добавил избранный президент. Муиззу отметил, что Мальдивы намерены быть "полностью независимыми".

Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".

На Мальдивах расположены около 70 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских Островов помогают патрулировать индийские военные корабли.

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