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Франция начала вывод войск из Нигера

Франция начала вывод войск из Нигера Фото: Тwitter/euronews
Первые французские военнослужащие покинули Нигер, после того, как мятежники, свергнувшие президента в июле, потребовали вывода войск Франции с территории страны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в новом правительстве Нигера, во вторник в аэропорту Ниамея зарегистрированы "три специальных рейса", два из которых предназначены для вылета "97 бойцов подразделений специального назначения", а один – "для материально-технического обеспечения", передает EuroNews.

До этого в Нигере на двух военных базах продолжали находится 1 400 французских солдат и лётчиков. Их миссией была "борьба с джихадистами", отмечает издание.

В конце июля военные свергли действующего президента Нигера и захватили в стране власть. После они потребовали покинуть страну посла Франции и вскоре объявили его персоной нон-гранта. Как заявил президент Франции Макрон, посол страны, находящийся в столице Нигера, находится в заложниках и ему отказывают в еде.

Неделей ранее французская сторона объявила о выводе своих войск с территории Нигера.

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