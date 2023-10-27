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Оранжевой краской активисты облили стеклянную пирамиду Лувра

нападение экоактивистов Фото: wikipedia.org
Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному видео в аккаунте медиа Disclose в социальной сети X видео, десяток активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление") бегом направились к стеклянному куполу и начали забрасывать его шариками с оранжевой краской. Один из них забрался на пирамиду и начал обливать ее краской из бутылки.

Активисты скандировали лозунги, осуждая климатическое бездействие правительства.

За правонарушителями погнались охранники, все они были быстро задержаны. Полиция забрала принявших участие в акции в участок.


Ранее сообщалось, что климатические активисты движения Extinction Rebellion Nederland заблокировали крупную автомагистраль в Гааге А12 в знак протеста против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Полицейские задержали более 2400 протестующих.

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