Ситуация в Украине: ввоз книг на русском языке признали угрозой нацинтересам, Сунак прибыл в Киев

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, предполагается, что он объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов, сообщает Zakon.kz.

11 января 2024 года антикоррупционные органы завершили расследование в двух уголовных производствах в отношении действующих народных депутатов Украины и руководителя предприятия, которых уличили в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления. Антикоррупционеры не указывают имя подозреваемых, но обстоятельства дела указывают на народного депутата "Слуги народа" Андрея Одарченко и нардепа из группы "За майбутнє" Сергея Лабазюка, пишет "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает издание "Европейская правда", корреспондент которой присутствовал на церемонии подписания. В настоящий момент Сунак находится в Киеве с визитом.



Вильнюс призывает заинтересованные стороны к поиску механизма преодоления вето Будапешта на оказание финансовой помощи Киеву. Об этом заявила журналистам министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.



Международные резервы РФ на 5 января 2024 года составили 598,5 млрд долларов, увеличившись на 5,1 млрд долларов с 593,4 млрд долларов на 22 декабря 2023 года, говорится в материалах Банка России.

Многие граждане Украины, мобилизованные в вооруженные силы страны, были отправлены на фронт без должной подготовки, зачастую с ними проводили лишь несколько стрельб из автомата. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Старшина убил заместителя командира роты, выстрелив в него из автомата шесть раз, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в Николаевской области на юге Украины, сообщило издание "Страна".

Термин "молдавский язык" больше не встречается в украинских школах, учреждения обучают румынскому, который Киев официально признал государственным языком Молдовы.



Украина уже ввела 186 стандартов НАТО из 219, рекомендованных ей альянсом. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка.

Закон о мобилизации на Украине надо принимать в кратчайшие сроки, и он не будет популярным. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что контрабандный ввоз в страну русской литературы угрожает национальным интересам, и призвал полностью блокировать возможности попадания ее в Украину.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от "проблемного подопечного" в лице Украины.

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