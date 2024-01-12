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Ситуация в Украине: ввоз книг на русском языке признали угрозой нацинтересам, Сунак прибыл в Киев

Премьер Великобритании Фото: Instagram/rishisunakmp
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, предполагается, что он объявит о предоставлении Украине 2,5 млрд фунтов, сообщает Zakon.kz.
  • 11 января 2024 года антикоррупционные органы завершили расследование в двух уголовных производствах в отношении действующих народных депутатов Украины и руководителя предприятия, которых уличили в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления. Антикоррупционеры не указывают имя подозреваемых, но обстоятельства дела указывают на народного депутата "Слуги народа" Андрея Одарченко и нардепа из группы "За майбутнє" Сергея Лабазюка, пишет "Украинская правда".
  • Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Об этом сообщает издание "Европейская правда", корреспондент которой присутствовал на церемонии подписания. В настоящий момент Сунак находится в Киеве с визитом.
  • Вильнюс призывает заинтересованные стороны к поиску механизма преодоления вето Будапешта на оказание финансовой помощи Киеву. Об этом заявила журналистам министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.
  • Международные резервы РФ на 5 января 2024 года составили 598,5 млрд долларов, увеличившись на 5,1 млрд долларов с 593,4 млрд долларов на 22 декабря 2023 года, говорится в материалах Банка России.
  • Многие граждане Украины, мобилизованные в вооруженные силы страны, были отправлены на фронт без должной подготовки, зачастую с ними проводили лишь несколько стрельб из автомата. Об этом заявил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
  • Старшина убил заместителя командира роты, выстрелив в него из автомата шесть раз, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в Николаевской области на юге Украины, сообщило издание "Страна".
  • Термин "молдавский язык" больше не встречается в украинских школах, учреждения обучают румынскому, который Киев официально признал государственным языком Молдовы.
  • Украина уже ввела 186 стандартов НАТО из 219, рекомендованных ей альянсом. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на заместителя министра обороны страны Ивана Гаврилюка.
  • Закон о мобилизации на Украине надо принимать в кратчайшие сроки, и он не будет популярным. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
  • Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что контрабандный ввоз в страну русской литературы угрожает национальным интересам, и призвал полностью блокировать возможности попадания ее в Украину.
  • Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что США ударами по Йемену пытаются отвлечь внимание от "проблемного подопечного" в лице Украины.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Медведев Дмитрий Великобритания Латвия Литва Молдова Польша Франция
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