Таяние ледников ускорится – исследование

Ледники Антарктиды начнут таять быстрее, чем это предполагалось ранее, показали последние исследования ученых. Виной тому глобальное потепление, которое ускорит повышение уровня мирового океана, сообщает Zakon.kz.

Последние исследования, которые провели ученые в Восточной Антарктиде, показали, что таяние ледников будет происходить быстрее. Об этом накануне заявили исследователи в опубликованном научном материале, пишет CNN.

"Эта статья показывает, что это не только плохо, но даже хуже, чем мы думали", – заявил Джамин Гринбаум, соавтор исследования и помощник геофизика-исследователя в Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Эксперты утверждают, что ледники могут преодолеть критический порог примерно на 25 лет раньше, чем это предполагалось ранее. Все происходит из-за глобального потепления планеты, что напрямую связано в огромными выбросами от сгораемого топлива.

"То, что мы выбрасываем сейчас, окажет влияние на климат для будущих поколений. То, что мы делаем сегодня, действительно влияет на то, как Земля будет выглядеть в 2100 или 2300 году, даже если нас больше не будет на этой Земле", – говорят ученые.

Результаты показывают, что таяние ледников становится настоящей глобальной проблемой, которая затронет жителей планеты уже в ближайшем будущем. Игнорировать это никак нельзя, уверены специалисты.

В борьбе за экологическую стабильность планеты выступают ряд стран. Так, летом этого года избиратели в Швейцарии приняли новый закон о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году после того, как ледники в Швейцарских Альпах потеряли треть своего объема за два десятилетия.