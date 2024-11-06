Гигантский ледник "Судного дня" угрожает планете потопом

Антарктический ледник Туэйтс, прозванный "ледником Судного дня", начал таять быстрее и грозит катастрофическими наводнениями по всему миру, сообщает Zakon.kz.

К таким неутешительным выводам пришла группа ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо. Они выяснили, что скорость таяния увеличилась.

Ледник Туэйтса является одним из крупнейших в мире, его ширина составляет около 120 км, а толщина – более 2 тыс. м.

Проведенное исследование показало, что ледник стал интенсивнее таять в связи с потеплением приливных течений. Климатологи надеялись, что таяние этого льда займет 100-500 лет, однако сейчас большую обеспокоенность вызывает, что все происходит гораздо быстрее.

Как отмечено на сайте Phys.org, ледник получил название "Судного дня", так как его разрушение грозит значительным повышением уровня моря.

Он теряет около 50 миллиардов тонн льда в год, что способствует росту мирового уровня моря на 4%.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление, о котором в последние годы все чаще говорят ученые, наиболее заметно в Арктике. К примеру, исследователи, сопоставив снимки из космоса, отметили полное исчезновение ледяного образования, которое недавно являлось мысом, а затем стало островом.