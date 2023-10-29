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Новозеландские банды могут обязать скрывать татуировки на лице

тату на лице Фото: freepik
Национальная партия заявила, что запрет на оскорбительную маркировку на лице может стать частью более широкого подавления банд, сообщает Zakon.kz.

Представитель полиции Национальной партии Марк Митчелл заявил телекомпании RNZ , что, если предложенный им запрет на нашивки банд (к примеру, большие знаки различия, пришитые к курткам) не сработает, тогда он рассмотрит возможность заставить членов банд наносить тональный крем поверх их татуировки на лице.

"Если банды думают, что смогут обойти запрет на бандитские нашивки, нанеся на лица свастики и оскорбительные татуировки, то мы примем меры, чтобы пресечь это", - сказал Митчелл.

Митчелл сослался на запрет бандитских татуировок в Западной Австралии в 2021 году, что также заставило членов банд покрывать лицо косметикой.

"В Австралии есть высокопоставленные члены банд, которые просыпаются утром и вынуждены наносить тональный крем", — сказал Митчелл.

Банды существовали в Новой Зеландии на протяжении десятилетий , и по последним данным полицейского Центра анализа вреда от банд, в 33 бандах насчитывается примерно 8870 членов.

Члены крупнейшей банды страны, Mongrel Mob, являются привычным зрелищем во многих провинциальных городах и поселках, они часто имеют на лицах татуировки со знаками отличия, в том числе с бульдогами.

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