Новозеландские банды могут обязать скрывать татуировки на лице
Представитель полиции Национальной партии Марк Митчелл заявил телекомпании RNZ , что, если предложенный им запрет на нашивки банд (к примеру, большие знаки различия, пришитые к курткам) не сработает, тогда он рассмотрит возможность заставить членов банд наносить тональный крем поверх их татуировки на лице.
"Если банды думают, что смогут обойти запрет на бандитские нашивки, нанеся на лица свастики и оскорбительные татуировки, то мы примем меры, чтобы пресечь это", - сказал Митчелл.
Митчелл сослался на запрет бандитских татуировок в Западной Австралии в 2021 году, что также заставило членов банд покрывать лицо косметикой.
"В Австралии есть высокопоставленные члены банд, которые просыпаются утром и вынуждены наносить тональный крем", — сказал Митчелл.
Банды существовали в Новой Зеландии на протяжении десятилетий , и по последним данным полицейского Центра анализа вреда от банд, в 33 бандах насчитывается примерно 8870 членов.
Члены крупнейшей банды страны, Mongrel Mob, являются привычным зрелищем во многих провинциальных городах и поселках, они часто имеют на лицах татуировки со знаками отличия, в том числе с бульдогами.