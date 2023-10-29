Новозеландские банды могут обязать скрывать татуировки на лице

Национальная партия заявила, что запрет на оскорбительную маркировку на лице может стать частью более широкого подавления банд, сообщает Zakon.kz.

Представитель полиции Национальной партии Марк Митчелл заявил телекомпании RNZ , что, если предложенный им запрет на нашивки банд (к примеру, большие знаки различия, пришитые к курткам) не сработает, тогда он рассмотрит возможность заставить членов банд наносить тональный крем поверх их татуировки на лице.

"Если банды думают, что смогут обойти запрет на бандитские нашивки, нанеся на лица свастики и оскорбительные татуировки, то мы примем меры, чтобы пресечь это", - сказал Митчелл.

Митчелл сослался на запрет бандитских татуировок в Западной Австралии в 2021 году, что также заставило членов банд покрывать лицо косметикой.

"В Австралии есть высокопоставленные члены банд, которые просыпаются утром и вынуждены наносить тональный крем", — сказал Митчелл.

Банды существовали в Новой Зеландии на протяжении десятилетий , и по последним данным полицейского Центра анализа вреда от банд, в 33 бандах насчитывается примерно 8870 членов.

Члены крупнейшей банды страны, Mongrel Mob, являются привычным зрелищем во многих провинциальных городах и поселках, они часто имеют на лицах татуировки со знаками отличия, в том числе с бульдогами.