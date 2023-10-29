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Массовая драка во время Хэллоуина в США закончилась трагедией

в США во время два человека погибли в перестрелке Фото: pixabay
Во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида в районе Йбор Сити в городе Тампа между двумя группами людей произошел конфликт, который стал причиной драки и стрельбы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала WFLA, жертвами стычки стали два человека.

"В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Как следует из видео, опубликованных в соцсетях, жертвы были в костюмах. Когда началась стрельба, полицейские уже были на месте, никто из них не пострадал.

Ранее стрельба в американском Льюистоне привела к гибели 22 человек, еще 60 были ранены.

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