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Мир

Хэллоуин закончился стрельбой в США: есть погибшие и раненные

Хэллоуин закончился стрельбой в США: есть погибшие и раненные, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 22:08 Фото: pixabay
В развлекательном районе Дип-Эллум американского города Даллас произошли три случая стрельбы. В результате погибли четыре человека, еще около 15 получили ранения. Инциденты произошли в ночь на воскресенье, после празднования Хэллоуина, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, пишет Fox News, первая стрельба произошла около 00:20 на Элм-стрит, вторая – в 01:05 на Мейн-стрит, третья – в 01:35 на Саут-Кродус-стрит. Все три эпизода разделяли примерно от 30 минут до часа.

Начальник полиции Далласа Дэниел Комо заявил, что пока нет доказательств связи между произошедшими инцидентами. По его словам, число пострадавших может измениться, поскольку некоторые люди самостоятельно добрались до больниц.

Правоохранители уже провели несколько задержаний и опрашивают возможных свидетелей. Следователи также устанавливают личности подозреваемых и проверяют записи камер видеонаблюдения. Полиция призвала очевидцев поделиться фото- и видеоматериалами, которые могут помочь расследованию.

Ранее сообщалось, чем удивили протестующие на Хэллоуин во Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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