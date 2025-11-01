#Народный юрист
Мир

В давке у храма в Индии погибли девять человек

, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 16:27
На юге Индии во время религиозного праздника в индуистском храме Свами Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в округе Шрикакулам, где сотни верующих собрались отметить священный день "Экадаши". По данным полиции, железная решетка, удерживавшая очередь паломников, не выдержала напора, что вызвало давку, пишет ABC.

Среди погибших – восемь женщин и ребенок. Еще 16 человек получили травмы, 20 находятся в состоянии шока и под наблюдением врачей.

Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти – двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Андхра-Прадеша Н. Чандрабабу Наиду выразили соболезнования семьям погибших.

Скопления людей на религиозных праздниках – частое явление в Индии, где инфраструктура нередко не справляется с потоком паломников.

Ранее в индийском штате Одиша 28-летнего мужчину осудили за похищение и изнасилование 16-летней девушки.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
