Право на аборт включат в конституцию Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал закрепить право женщин на аборт в конституции страны к 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции заявил, что его правительство в течение ближайшей недели представит проект закона в высший административный суд страны, чтобы к концу 2023 года закрепить право на аборт в конституции, сообщает The Guardian.



"В 2024 году право женщин на выбор аборта станет необратимым". Эммануэль Макрон

Пересмотр конституции Франции - трудоемкий процесс, требующий либо проведения референдума, либо одобрения не менее чем тремя пятыми голосов обеих палат парламента.



Аборты во Франции были легализованы в 1975 году. С тех пор в стране приняли несколько законов, направленных на улучшение условий проведения абортов, в частности, на защиту здоровья и анонимности женщин, а также на облегчение финансового бремени, связанного с этой процедурой.



Опрос общественного мнения, проведенный в прошлом году, показал, что 89% респондентов хотели бы, чтобы права на аборт были лучше защищены конституцией.

По данным правительства, в прошлом году во Франции было сделано 234 тыс. абортов.

