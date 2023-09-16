Макрон: Посол Франции в Нигере находится в заложниках

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны, находящийся в столице Нигера, находится в заложниках и ему отказывают в еде, сообщает Zakon.kz.

По словам Макрона, Сильвен Итте, посол Франции в Нигере, не может выйти из здания, так как он признан персоной нон-гранта захватившими власть военными. Дипломату, в том числе, отказывают в еде, отметил Макрон в пятницу, 15 сентября, выступая перед прессой, передает CNN.

Ранее мятежники Нигера заявили о высылке из страны дипломатической миссии Франции. Также военные, вставшие у власти, потребовали вывода французских войск с территории страны.