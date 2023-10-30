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Сократить число окон в школах для тепла предложил президент Узбекистана

президент Узбекистана Фото: wikimedia
Президент Узбекистана во время посещения школы в Кашкадарье предложил закрыть некоторые окна в коридорах, чтобы "летом было прохладно, а зимой – тепло", сообщает Zakon.kz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу №12 в центре Каршинского района – Бешкенте, сообщает Газета.uz.

Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо пересмотреть стандарты строительства школ, связанные с инфраструктурой, функциональностью и энергоэффективностью.

В коридоре школы президент Узбекистана остановился и обратился к одному из руководителей.

"Тебе один вопрос: какая здесь самая большая ошибка при строительстве?" – спросил он. Затем он обратился к заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову: "Знаешь, летом – жарко, зимой – холодно. Когда я был хокимом Самаркандской области, я закрывал все окна кирпичом зимой. Надо все закрыть. Четыре – пусть одно останется. Разве это можно отопить? Это бетон, если окно не закрыть, его никогда не обогреть", – заявил президент.Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев указал на большое количество окон в коридорах и сказал, что можно оставить по одному. "Летом – прохладно, зимой – тепло", – отметил он.

Президент также был не удовлетворен состоянием школы, где "отсутствует цифровизация и все работает по старому методу". Он сказал, что в таких условиях невозможно заинтересовать молодежь в получении знаний.

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