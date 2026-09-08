Тепло даже в -40: в Китае придумали несложный способ утеплять окна

Холодными зимами тепло из жилья по большей части уходит через окна, сквозняками. В Китае используют технологию, сохраняющую тепло в домах даже при экстремальных морозах, сообщает Zakon.kz.

Речь – о двойных рамах с воздушной прослойкой. Причем применять этот способ реально и в Казахстане.

В северных регионах Китая уже много лет используют технологию двойных окон с широкой воздушной прослойкой. В отличие от привычных стеклопакетов, там устанавливают две отдельные рамы с обычными стеклами. Между ними оставляют зазор от 50 сантиметров до метра, который заполняется статичным воздухом. Этот воздушный слой становится естественным барьером для холода, значительно снижая теплопотери. Получается аналог гигантского стеклопакета, где роль утеплителя выполняет сам воздух.

В странах СНГ в свое время эта технология не получила широкого распространения из-за доступности дерева и газа, что делало сверхэффективную изоляцию окон не столь актуальной. В Китае же, где энергоресурсы были дороже, а зимы не менее суровы, воздушная прослойка между рамами стала настоящим спасением для домовладельцев, пишет "Петербург2".

Этот принцип можно адаптировать и для современных казахстанских домов. При строительстве нового жилья можно предусмотреть глубокие оконные ниши, чтобы разместить две независимые оконные системы с максимальным воздушным зазором.

А на даче или веранде можно временно установить вторую легкую раму на зиму. Еще один вариант – сочетать современные энергосберегающие стеклопакеты внутри и простое стекло снаружи, усиливая эффект за счет воздушной камеры между ними. Такой метод не требует дорогих материалов и сложного монтажа. Но важно, что эффективность метода зависит от полной герметизации стыков между рамой и стеной – любые щели уничтожат действие воздушной прослойки.

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