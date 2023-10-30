Резкий рост числа нападений медведей выявили в Японии

В Японии выявили беспрецедентный рост числа нападений медведей, которые пытаются найти пищу в своей естественной среде обитания, сообщает Zakon.kz.

С апреля от нападений медведей пострадало не менее 158 человек и двое погибли. Большинство нападений произошло в северной части Хонсю, крупнейшего острова Японии, сообщает The Guardian.

Эксперты связывают рост числа инцидентов с небывалым урожаем желудей и пчелиных орехов в прошлом году, что привело к появлению более крупных медвежат. Нехватка этих продуктов питания в 2023 году вынудило животных выходить в населенные пункты в поисках пищи перед спячкой в начале декабря.

В прошлом встречи с медведями почти всегда были связаны с людьми, забредшими в лес для сбора дикорастущих овощей и трав, или с ничего не подозревающими туристами. Однако размывание некогда четких границ между лесными жилищами медведей и обезлюдевшими деревнями привело к тому, что они стали чаще встречаться с людьми в населенных пунктах.

В 15 из 47 префектур Японии за шесть месяцев до сентября зарегистрировали случаи нападения медведей. Наибольшее число нападений произошло в префектуре Акита, расположенной на крайнем севере Хонсю, за ней следуют Иватэ и Фукусима.

Власти префектуры Иватэ заявили, что более половины нападений, зарегистрированных в 2023 году, произошли в домах людей или рядом с ними.

В начале октября в одном из городских районов Акиты медведь за один день напал на шесть человек, в том числе на женщину за 80 лет и школьницу, ожидавшую автобус на остановке. Три нападения произошли в районе, расположенном недалеко от магазинов, жилых домов и больницы.

В Иватэ нашли мертвого мужчину – это первый смертельный случай нападения медведя в этом районе за последние десять лет. На Хоккайдо полиция обнаружила отрубленную голову рыбака, который, как предполагается, стал жертвой нападения медведя.



Численность медведей в Японии растет. По последним оценкам, опубликованным газетой Yomiuri, численность черного медведя составляет 44 тыс. особей. В 2012 году Центр биоразнообразия Министерства охраны окружающей среды оценивал ее в 15 тыс. особей.