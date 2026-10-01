Существуют ли медведи-людоеды? Зоолог раскрыла правду

Нападение медведя на человека не является для зверя естественной моделью поведения. Человек не входит в число его привычной добычи, а медведицы учат медвежат избегать людей, сообщает Zakon.kz.

Почему же некоторые медведи все-таки нападают и могут повторить атаку? Об этом URA.RU поведала кандидат биологических наук Елена Шапетько.

По словам специалиста, отношение зверя к человеку может измениться после первого удачного нападения. Если медведь получает легкую добычу, такой опыт способен закрепиться.

"У животных нет врожденного стереотипа нападения именно на человека. Но если такая возможность возникает и животное получает положительный опыт, это поведение закрепляется. Оно понимает, что такая добыча доступна и требует меньше усилий". Елена Шапетько

Человек при этом может оказаться легкой добычей для крупного хищника: у людей нет когтей и клыков, защитной шерсти, а убежать от зверя практически невозможно.

"Хищник идет по пути наименьшего сопротивления. Если он один раз получил легкую добычу, то может снова выбрать ту же стратегию. Она требует меньше энергии и усилий", – уточнила Шапетько.

Поэтому медведь, уже нападавший на человека, может представлять особую опасность. При этом называть таких животных людоедами специалист считает некорректным.

"Это не врожденное качество животного, а приобретенное поведение. Если такая стратегия оказалась успешной, она может закрепиться", – подчеркнула зоолог.

По мнению Шапетько, медведя, напавшего на человека, не следует возвращать в дикую природу. Теоретически его можно поместить в зоопарк или другое место, где он не сможет контактировать с людьми.

"В живой природе такой медведь, скорее всего, продолжит нападать на людей, потому что уже знает, что это легкая и доступная добыча", – заключила специалист.

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