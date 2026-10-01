Существуют ли медведи-людоеды? Зоолог раскрыла правду
Почему же некоторые медведи все-таки нападают и могут повторить атаку? Об этом URA.RU поведала кандидат биологических наук Елена Шапетько.
По словам специалиста, отношение зверя к человеку может измениться после первого удачного нападения. Если медведь получает легкую добычу, такой опыт способен закрепиться.
"У животных нет врожденного стереотипа нападения именно на человека. Но если такая возможность возникает и животное получает положительный опыт, это поведение закрепляется. Оно понимает, что такая добыча доступна и требует меньше усилий".Елена Шапетько
Человек при этом может оказаться легкой добычей для крупного хищника: у людей нет когтей и клыков, защитной шерсти, а убежать от зверя практически невозможно.
"Хищник идет по пути наименьшего сопротивления. Если он один раз получил легкую добычу, то может снова выбрать ту же стратегию. Она требует меньше энергии и усилий", – уточнила Шапетько.
Поэтому медведь, уже нападавший на человека, может представлять особую опасность. При этом называть таких животных людоедами специалист считает некорректным.
"Это не врожденное качество животного, а приобретенное поведение. Если такая стратегия оказалась успешной, она может закрепиться", – подчеркнула зоолог.
По мнению Шапетько, медведя, напавшего на человека, не следует возвращать в дикую природу. Теоретически его можно поместить в зоопарк или другое место, где он не сможет контактировать с людьми.
"В живой природе такой медведь, скорее всего, продолжит нападать на людей, потому что уже знает, что это легкая и доступная добыча", – заключила специалист.
Материал по теме
30 сентября мы писали о том, что в ряде штатов США в 2026 году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми. Специалисты связывают это с необычно теплой зимой, засухой и сокращением естественной кормовой базы животных.