#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
440.86
500.77
5.27
Наука и технологии

Существуют ли медведи-людоеды? Зоолог раскрыла правду

медведи, лес, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 18:08 Фото: pexels
Нападение медведя на человека не является для зверя естественной моделью поведения. Человек не входит в число его привычной добычи, а медведицы учат медвежат избегать людей, сообщает Zakon.kz.

Почему же некоторые медведи все-таки нападают и могут повторить атаку? Об этом URA.RU поведала кандидат биологических наук Елена Шапетько.

По словам специалиста, отношение зверя к человеку может измениться после первого удачного нападения. Если медведь получает легкую добычу, такой опыт способен закрепиться.

"У животных нет врожденного стереотипа нападения именно на человека. Но если такая возможность возникает и животное получает положительный опыт, это поведение закрепляется. Оно понимает, что такая добыча доступна и требует меньше усилий".Елена Шапетько

Человек при этом может оказаться легкой добычей для крупного хищника: у людей нет когтей и клыков, защитной шерсти, а убежать от зверя практически невозможно.

"Хищник идет по пути наименьшего сопротивления. Если он один раз получил легкую добычу, то может снова выбрать ту же стратегию. Она требует меньше энергии и усилий", – уточнила Шапетько.

Поэтому медведь, уже нападавший на человека, может представлять особую опасность. При этом называть таких животных людоедами специалист считает некорректным.

"Это не врожденное качество животного, а приобретенное поведение. Если такая стратегия оказалась успешной, она может закрепиться", – подчеркнула зоолог.

По мнению Шапетько, медведя, напавшего на человека, не следует возвращать в дикую природу. Теоретически его можно поместить в зоопарк или другое место, где он не сможет контактировать с людьми.

"В живой природе такой медведь, скорее всего, продолжит нападать на людей, потому что уже знает, что это легкая и доступная добыча", – заключила специалист.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 18:08
Бурый медведь устроил пробежку по склонам гор Алматинской области

30 сентября мы писали о том, что в ряде штатов США в 2026 году заметно выросло число случаев, когда медведи выходят в населенные районы и сталкиваются с людьми. Специалисты связывают это с необычно теплой зимой, засухой и сокращением естественной кормовой базы животных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Медведи в Японии
12:18, 30 октября 2023
Резкий рост числа нападений медведей выявили в Японии
Медведь, хищник, природа
07:10, 23 декабря 2025
Медведи в Италии мутировали и ведут себя нетипично
медведь
16:49, 20 сентября 2026
Двое мужчин погибли в лесу после нападения медведя в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Нургали Жумагазы, НОК РК
18:28, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Алмат объяснил поражение в финале Азиады-2026
Фото: КФФ
18:13, Сегодня
Джон ван ’т Шкип высказался о предстоящем матче Казахстан - Молдова в Лиге наций
Герою ОИ-2024 не повезло с жеребьёвкой
17:50, Сегодня
Казахстан выиграл восемь медалей в двенадцатый день Азиады, но девятое место не покинул
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа на битве взглядов
17:34, Сегодня
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа получат космический гонорар за бой в Уэльсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: