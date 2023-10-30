Организаторов митинга в поддержку Палестины в Ташкенте оштрафовали

Полицейские Ташкента привлекли к ответственности граждан, планировавшие провести несанкционированную акцию в поддержку Палестины. В сквере Амира Темура собрались более 100 человек, сообщает Zakon.kz.

В Ташкенте привлекли к ответственности граждан, планировавшие провести и принять участие в несанкционированной акции в поддержку Палестины 29 октября, сообщает Газета.uz.

Призывы к проведению акции появились в соцсетях за несколько дней до этого. Активисты подготовили баннер, копировавший баннер митинга в поддержку Палестины, который прошел в Стамбуле днем ранее, 28 октября.

На баннере был изображен памятник Амиру Темура и большое количество людей вокруг с флагами Узбекистана и Палестины. Было указано время и место: 29 октября, 14:00, сквер Амира Темура. Внизу баннера имелись надписи "Плечом к плечу с Палестиной", "15 суток меня не пугают" и "Если нас будет много, нас услышат".

Для участия в акции в центр столицы направлялись не только жители города, но и люди из соседних областей. Они прибывали на сквер группами, всего их было более 100 человек.

На сквере и вокруг него были видны сотрудники ОВД и Национальной гвардии, стояли автомобили и автобусы.

Полицейские доставили более 100 человек в отделы внутренних дел, провели с ними беседы и большую часть отпустили. На некоторых из них составили административные протоколы, предположительно за нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций. Дела передали в суд

Каких-либо серьезных инцидентов не было. В беседах задержанные сообщили, что прибыли в сквер для помощи палестинцам, но у них не было понимания, как эта акция может помочь. Некоторые признались, что не осведомлены о сути конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно узбекистанскому закону, нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечет наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Такое же правонарушение, совершенное организатором мероприятия повторно после применения административного взыскания, влечет уголовную ответственность, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 3 лет.