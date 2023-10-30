Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Организаторов митинга в поддержку Палестины в Ташкенте оштрафовали

Полицейский Фото: pixabay
Полицейские Ташкента привлекли к ответственности граждан, планировавшие провести несанкционированную акцию в поддержку Палестины. В сквере Амира Темура собрались более 100 человек, сообщает Zakon.kz.

В Ташкенте привлекли к ответственности граждан, планировавшие провести и принять участие в несанкционированной акции в поддержку Палестины 29 октября, сообщает Газета.uz.

Призывы к проведению акции появились в соцсетях за несколько дней до этого. Активисты подготовили баннер, копировавший баннер митинга в поддержку Палестины, который прошел в Стамбуле днем ранее, 28 октября.

На баннере был изображен памятник Амиру Темура и большое количество людей вокруг с флагами Узбекистана и Палестины. Было указано время и место: 29 октября, 14:00, сквер Амира Темура. Внизу баннера имелись надписи "Плечом к плечу с Палестиной", "15 суток меня не пугают" и "Если нас будет много, нас услышат".

Для участия в акции в центр столицы направлялись не только жители города, но и люди из соседних областей. Они прибывали на сквер группами, всего их было более 100 человек.

На сквере и вокруг него были видны сотрудники ОВД и Национальной гвардии, стояли автомобили и автобусы.

Полицейские доставили более 100 человек в отделы внутренних дел, провели с ними беседы и большую часть отпустили. На некоторых из них составили административные протоколы, предположительно за нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций. Дела передали в суд

Каких-либо серьезных инцидентов не было. В беседах задержанные сообщили, что прибыли в сквер для помощи палестинцам, но у них не было понимания, как эта акция может помочь. Некоторые признались, что не осведомлены о сути конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно узбекистанскому закону, нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций влечет наложение штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Такое же правонарушение, совершенное организатором мероприятия повторно после применения административного взыскания, влечет уголовную ответственность, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Читайте также

Власти Уэльса хотят пересмотреть значение слова "женщина"
Власти Уэльса хотят пересмотреть определение слова "женщина"
погибшая от ХАМАС студентка
Власти Израиля подтвердили гибель похищенной студентки Шани Лук
Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале
Глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале
Данияр Кунафин
Узбекистан Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления