800 тыс. человек приняли участие в лондонском марше в поддержку Палестины

В Лондоне прошел крупнейший с начала конфликта между Израилем и Палестиной марш в поддержку палестинцев. По разным оценкам в нем приняли участие от 300 до 800 тысяч неравнодушных, сообщает Zakon.kz

По информации The Guardian, арестовано 126 участников пропалестинских протестов. Также ранее сообщалось о задержании 82 ультраправых активистов, устроивших стычки с правоохранителями.





Полиция считает, что участников марша было 300 тыс., но при этом всё равно отмечает, что это самая многочисленная акция за всё время конфликта Израиля и ХАМАС.

По информации "Известий" массовая антивоенная демонстрация проходит в самом Тель-Авиве. Израильтяне протестуют против премьер-министра Нетаньяху, требуют власти позаботиться о пленных израильтянах и добиться их освобождения без каких-либо ультиматумов.





Ранее сообщалось, что митинги проходят по всей Европе, в Австралии, в Турции. Так, в столице Турции пропалестинские протестующие продолжают бойкот Starbucks. Иногда бойкотом не ограничивается и сторонники Палестины громят рестораны.

В США толпа демонстрантов с флагами Палестины пришли к дому Байдена в штате Делавэр после возвращения президента из Вашингтона. Манифестанты обвиняют лидера США в геноциде и просят его поспособствовать прекращению огня в Газе.





А между тем, по информации ТАСС прямо сейчас израильская армия наносит воздушные удары по лагерю беженцев "Аш-Шабура" в городе Рафах на юге палестинского сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. Пока информации о пострадавших нет. А ранее израильские военные заявили, что помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. После стало известно, что ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.

10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

Нетаньяху также отметил, что ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле. Так Премьер Израиля ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек.