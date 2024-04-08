Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома в Москве

Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома на Зоологической улице в Москве, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, перед этим мужчина отправил своей супруге сообщение, что хочет покончить жизнь самоубийством. Женщина находится не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

У него остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.



Отмечается, что 40-летний Кунгуров не состоит на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике.

Евгений Викторович – заслуженный артист РФ, Чеченской республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра "Новая опера". Ведущий программы "Романтика романса", участник проектов "Голос", "Один в один!" и "Большая опера".

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов.