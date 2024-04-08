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Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома в Москве

певец, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 00:31 Фото: Instagram/ evgenyi_kungurov_official
Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома на Зоологической улице в Москве, сообщает Zakon.kz.

По информации Mash, перед этим мужчина отправил своей супруге сообщение, что хочет покончить жизнь самоубийством. Женщина находится не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе.

У него остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Отмечается, что 40-летний Кунгуров не состоит на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике.

Евгений Викторович – заслуженный артист РФ, Чеченской республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра "Новая опера". Ведущий программы "Романтика романса", участник проектов "Голос", "Один в один!" и "Большая опера".

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля скончался известный казахстанский журналист Гадильбек Шалахметов.

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