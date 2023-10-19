Полиция Лондона извинилась за жесткое задержание мальчика с водяным пистолетом

Полиция Лондона принесла извинения родителям 13-летнего мальчика, которого в июле жестко задержали вооруженные полицейские. Вся вина юного британца заключалась в том, что у него в руках были игрушечные водяные пистолеты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 19 октября, лондонская полиция признала свою вину в неправомерном применении силы к 13-летнему мальчику. При задержании вооруженные полицейские сбили его с велосипеда, уложили на землю и наставили на него оружие. Кроме того, на подростка надели наручники.

Инцидент произошел еще в июле в лондонском районе Хэкни. Но извинения полиция принесла только сейчас, после расследования. В правоохранительных органах Лондона пояснили, что получили сообщение о подростке с огнестрельным оружием на улице и действовали с соответствующими предосторожностями. На место происшествия выехали две машины с вооруженными сотрудниками полиции.





"Офицер полиции увидел мальчика на велосипеде, наставившего предмет, похожий на пистолет, на девочку. Офицеры полиции обучены применять транспортные средства для того, чтобы останавливать опасных велосипедистов. Эту тактику применили и в этом случае, в результате мальчик упал с велосипеда. Вооруженные офицеры полиции вышли из автомобиля, на мальчика надели наручники и задержали", – говорится в официальном отчете полиции Лондона.

Никакого оружия у подростка не нашли. При себе у него был голубой пластиковый водяной пистолет. В момент задержания он играл с сестрой, у которой был такой же водяной пистолет, только розовый. После беглого досмотра и разговора с матерью ребенка его отпустили.

Мать мальчика сообщила, что чувствует себя "разбитой" из-за этого происшествия, а присутствовавший на месте инцидента офицер вел себя оскорбительно. Один из полицейских заявил возмущенной женщине, что она "агрессивно себя ведет", а ее сыну "повезло", что подозрения в его адрес не подтвердились.

"Это был глубоко травмирующий опыт для моего сына, для меня и для нашей семьи в целом", – отметила женщина.

Шеф полиции района Хэкни признал, что происшествие нанесло психологический ущерб подростку и его родственникам. Он подчеркнул, что извинился перед семьей мальчика сразу же, как только узнал подробности инцидента. В лондонской полиции пообещали пересмотреть подход к подобным ситуациям.

Ранее экоактивистке Грете Тунберг предъявили обвинение после ареста на акции протеста в Лондоне.