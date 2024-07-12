Казахстанские цифровые решения на примере Алматы показали премьеру Узбекистана

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, прибывший в Казахстан с рабочим визитом для участия в заседании межправительственной комиссии, посетил ряд объектов в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Совместно с главой правительств Казахстана Олжасом Бектеновым он осмотрел Центр диспетчерского управления общественным транспортом города. Премьер-министра Узбекистана ознакомили с казахстанскими цифровыми решениями.

Представитель Транспортного холдинга города Алматы Садир Хамраев презентовал систему электронного билетирования ONAY. На сегодня население мегаполиса и агломерации превышает 3 млн человек, из которых 1,7 млн пассажиров общественного транспорта в год осуществляют 444 млн поездок. Оцифровано 3507 остановок, 222 разворотные площадки. Диспетчеры в круглосуточном режиме обеспечивают работу свыше 3 тыс. автобусов и троллейбусов.

"Введение безналичного расчета в общественном транспорте позволило вывести доходы перевозчиков из теневой экономики. За период с начала внедрения системы электронной оплаты за проезд в 2016 году объем рынка пассажирских перевозок увеличился в 3,2 раза, до 31,8 млрд тенге. Следует отметить, что в рамках проекта по разработке социальной карты алматинца оцифрованы категории граждан с правом льготного проезда посредством 15 видов персонифицированных карт", – сообщили в пресс-службе премьера.

Кроме того, был представлен казахстанский опыт по обновлению подвижного состава и снижению среднего возраста общественного транспорта с 13 лет в 2016 году до 3 лет в 2023 году. При этом увеличивается количество подвижного состава. В текущем году планируется довести количество автобусов до 4 тыс. единиц со средним возрастом не выше 2,5 года.

Также внимание было уделено мерам по обеспечению безопасности, продемонстрирована Единая система видеомониторинга города Алматы, обеспечивающая доступ к видеокамерам с остановок и станций метро.

Фото: primeminister.kz

"В ходе рабочего визита был посещен новый офис компании Yandex Qazaqstan, открытый в марте текущего года и ставший крупнейшим офисом Яндекса в Центральной Азии. Предприятие активно локализуется. На сегодня более 750 сотрудников работают в Казахстане. Главам правительств презентовали широкий спектр оказываемых услуг, включая системы поиска, карты, транспортные сервисы, адаптированные к потребностям казахстанских пользователей и бизнес-сектора. Международная IT компания Yandex инвестирует в облачные технологии, синтез речи на казахском языке, развитие интернет-поиска и искусственного интеллекта. В ходе осмотра был продемонстрирован интерактивный разговор с "Алисой" на казахском языке", – отметили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что 68% запросов на казахском языке посвящены вопросам образования. В этой связи в прошлом году было переведено на государственный язык 15 млн образовательных статей для упрощения доступа к ним казахстанской молодежи.

Отдельное внимание было уделено алгоритмам ценообразования в такси.

На примере культурно-образовательного центра в сфере новых медиа Lumiere Hall был обсужден вопрос развития креативных индустрий. Мультимедийный музей является проектом на стыке науки, технологий и искусства.

Учредитель мультимедийного музея Lumiere Hall Полина Егармин сообщила, что на выставке широкой публике представлены редкие картины, в том числе оригинальные работы Сальвадора Дали, а также иные образовательные и культурные инициативы музея и используемые технологии, позволяющие воссоздать атмосферу и погрузить посетителей в мир искусства. Оцифровка музейных экспонатов делает культурное наследие более доступным широкой публике.

Кроме того, в Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21-е заседание совместной Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.