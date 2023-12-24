Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Чили
Фото: Indiana University
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Чили, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, эпицентр располагался в 101 км к северо-западу от города Темуко, в котором проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
Ранее сообщалось, что алматинцы ощутили землетрясение в два балла.
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