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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Чили

землетрясение Фото: Indiana University
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Чили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, эпицентр располагался в 101 км к северо-западу от города Темуко, в котором проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.

Ранее сообщалось, что алматинцы ощутили землетрясение в два балла.


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