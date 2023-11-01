Узбекистанца приговорили к тюрьме за наемничество на востоке Украины
Мужчину 1985 года рождения суд признал виновным. Известно, что он работал сварщиком, сообщает Газета.uz.
В качестве доказательства следствие привело профиль мужчины на украинском сайте "Миротворец". Следователи утверждают, что нашли в телефоне мужчины скриншоты, подтверждающие его вину.
Родственники осужденного назвали "безосновательными" следствие и суд по этому делу. Они подтвердили, что на сайте "Миротворец" действительно опубликовано фото осужденного, но, по их словам, снимок был сделан в Татарстане, а мужчина держит в руках пневматическое оружие, которое там не запрещено.
По данным Верховного суда Узбекистана, осужденный подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана призывала соотечественников за границей не вступать в ряды вооруженных сил за рубежом и не участвовать в боевых действиях, а также предупредила об уголовной ответственности за это.