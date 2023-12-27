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Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта

ситуация в Украине Фото: wikimedia.org
В Донецкой области, подконтрольной Киеву, к 15 годам за решеткой заочно приговорен руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в Украине, сообщает Zakon.kz.
  • Юлия Тимошенко предложила отправить на фронт 50% силовиков, в том числе из полиции и прокуратуры.
  • За прошедшие сутки пограничники Чопского отряда задержали 16 граждан Украины, которые пытались незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу.
  • По состоянию на 27 декабря в аварийный ремонт вышли три блока на тепловых электростанциях, еще два блока были выведены в текущий ремонт. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
  • К 15 годам лишения свободы за госизмену приговорили жителя Киева, который передавал российской ФСБ данные о военных объектах Вооруженных сил Украины.
  • Украинские власти могут задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, если западные страны не выделят новую помощь. Об этом сообщила первый заместитель премьер-министра – министр экономики Украины Юлия Свириденко газете Financial Times.
  • Венгрия выступает против приема Украины в Евросоюз, поскольку такой шаг нанесет большой ущерб сельскому хозяйству стран сообщества, в частности, интересам европейских фермеров. Об этом заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь в своей статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet.
  • Финансовая помощь Украине от западных партнеров с 24 февраля 2022 года составила 73,6 млрд долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
  • Украинский министр финансов Сергей Марченко не знает, каким образом из бюджета будет финансироваться мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 500 тыс. человек, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.
  • России известно о намерениях Запада заморозить конфликт на Украине, объявив ее страной-победительницей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
  • Европейцы и американцы уже понимают, что значительная часть денег на поддержку Киева не используется по назначению, налогоплательщикам это вряд ли нравится – Песков.
  • Евросоюз разрабатывает механизм, который позволит выделить Украине 20 млрд евро помощи за счет взятия средств в долг под гарантии стран-членов ЕС – Financial Times.
  • Украина может готовить "провокацию", чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего положения.
  • Дополнительные деньги Запада для Украины не поменяют ход событий – Песков.

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