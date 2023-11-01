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Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в аэропорту дагестанцев

Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в аэропорту дагестанцев Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов призвал простить устроивших беспорядки в аэропорту дагестанцев, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен сделал репост поста бойца Махмуда Магомедова с призывом не губить судьбы молодых ребят, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

"Накажите тех, кто организовал этот бардак через Telegram-каналы. Но не наших молодых ребят. Смягчите наказание до административного", – написал Магомедов, слова которого поддержали уже свыше 57 тысяч человек в Instagram.

"Аллах прощающий и любит прощающих", – отметил бывший чемпион Хабиб Нурмагомедов.

29 октября сотни уроженцев Дагестана ворвались в аэропорт Махачкалы, узнав о приземлении самолета из Тель-Авива. Дебоширы требовали изгнать евреев, прибывших в регион. Толпа агрессивных мужчин в результате бунта нанесла ущерб на сумму 285 миллионов рублей.

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По данным на 1 ноября, были задержаны 15 человек.

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