В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива

В Махачкале толпа сносит ограждение аэропорта в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Сотни людей собрались в аэропорту, чтобы "найти евреев", сообщает Zakon.kz.

Также толпа досматривает полицейские автозаки на предмет наличия в них евреев.

"В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт, чтобы найти прилетевших евреев. Полиция просто наблюдает за происходящим, не вмешиваясь. Испуганные сотрудники аэропорта прячутся от погромщиков", – написал Илья Варламов в Telegram.





До этого местные СМИ сообщали, что жители города выходили на улицы с плакатами "детоубийцам нет места в Дагестане", чтобы встретить прибывающих из Израиля.





Накануне армия Израиля сообщила о 150 целях, которые ЦАХАЛ поразил с начала масштабного обстрела Газы. Усиление атаки израильская сторона анонсировала в минувшую пятницу, 27 октября. Сразу после этого ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что потеряли связь со своими представителями в регионе. Кроме того, в регионе отключили источники питания и телефонную коммуникацию. 29 октября стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек.

