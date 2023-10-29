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В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива

преследование евреев Фото: скриншот видео
В Махачкале толпа сносит ограждение аэропорта в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Сотни людей собрались в аэропорту, чтобы "найти евреев", сообщает Zakon.kz.

Также толпа досматривает полицейские автозаки на предмет наличия в них евреев.

"В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт, чтобы найти прилетевших евреев. Полиция просто наблюдает за происходящим, не вмешиваясь. Испуганные сотрудники аэропорта прячутся от погромщиков", – написал Илья Варламов в Telegram.


До этого местные СМИ сообщали, что жители города выходили на улицы с плакатами "детоубийцам нет места в Дагестане", чтобы встретить прибывающих из Израиля.


Накануне армия Израиля сообщила о 150 целях, которые ЦАХАЛ поразил с начала масштабного обстрела Газы. Усиление атаки израильская сторона анонсировала в минувшую пятницу, 27 октября. Сразу после этого ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что потеряли связь со своими представителями в регионе. Кроме того, в регионе отключили источники питания и телефонную коммуникацию. 29 октября стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек.

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