Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника Махачева
Фото: Instagram/islam_makhachev
18 января экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал заявление относительно нового соперника Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.
После неожиданного снятия Царукяна с турнира оперативно объявили нового соперника Ислама Махачева. Следом у себя в Instagram-сторис замену прокомментировал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
"У Мойкано большой опыт, 10 или 11 лет в UFC. У него сейчас победная серия, он на пике. Это будет хороший бой. Поединок будет нелегким. Мы не будем недооценивать этого парня", – высказался Хабиб.
Также Нурмагомедов пожелал Царукяну успешно вернуться после травмы.
"Он молод, силен, он должен пройти эту ситуацию и вернуться", – добавил экс-чемпион UFC.
Начало турнира UFC 311 в 04:00 по времени Казахстана. Начало главного карда запланировано на 08:00.
В главном карде как раз будет биться двоюродный брат Нурмагомедова.
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