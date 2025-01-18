Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника Махачева

18 января экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал заявление относительно нового соперника Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.

После неожиданного снятия Царукяна с турнира оперативно объявили нового соперника Ислама Махачева. Следом у себя в Instagram-сторис замену прокомментировал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"У Мойкано большой опыт, 10 или 11 лет в UFC. У него сейчас победная серия, он на пике. Это будет хороший бой. Поединок будет нелегким. Мы не будем недооценивать этого парня", – высказался Хабиб.

Также Нурмагомедов пожелал Царукяну успешно вернуться после травмы.

"Он молод, силен, он должен пройти эту ситуацию и вернуться", – добавил экс-чемпион UFC.

Начало турнира UFC 311 в 04:00 по времени Казахстана. Начало главного карда запланировано на 08:00.

В главном карде как раз будет биться двоюродный брат Нурмагомедова.