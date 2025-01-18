#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Спорт

Хабиб Нурмагомедов оценил нового соперника Махачева

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 02:12 Фото: Instagram/islam_makhachev
18 января экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал заявление относительно нового соперника Ислама Махачева, сообщает Zakon.kz.

После неожиданного снятия Царукяна с турнира оперативно объявили нового соперника Ислама Махачева. Следом у себя в Instagram-сторис замену прокомментировал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

"У Мойкано большой опыт, 10 или 11 лет в UFC. У него сейчас победная серия, он на пике. Это будет хороший бой. Поединок будет нелегким. Мы не будем недооценивать этого парня", – высказался Хабиб.

Также Нурмагомедов пожелал Царукяну успешно вернуться после травмы.

"Он молод, силен, он должен пройти эту ситуацию и вернуться", – добавил экс-чемпион UFC.

Начало турнира UFC 311 в 04:00 по времени Казахстана. Начало главного карда запланировано на 08:00.

В главном карде как раз будет биться двоюродный брат Нурмагомедова.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Софья Самоделкина завоевала "бронзу" Универсиады-2025 в Турине
Спорт
00:30, 19 января 2025
Софья Самоделкина завоевала "бронзу" Универсиады-2025 в Турине
Нуньес за две минуты овертайма принес победу "Ливерпулю" в матче АПЛ
Спорт
00:06, 19 января 2025
Нуньес за две минуты овертайма принес победу "Ливерпулю" в матче АПЛ
"Леганес" сенсационно прервал рекордную серию "Атлетико" из 15-ти побед
Спорт
23:42, 18 января 2025
"Леганес" сенсационно прервал рекордную серию "Атлетико" из 15-ти побед
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: