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В Узбекистане запретили пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду

В Узбекистане запретили пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду Фото: pixabay
Президент Узбекистана 31 октября подписал закон с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые закрепляют светскость государства, сообщает Zakon.kz.

Закон устанавливает административное и уголовное наказание за пропаганду превосходства или неполноценности граждан по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам, а также совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке, сообщает Газета.uz.

Теперь пропаганда многоженства наказывается штрафом от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов (от 187 тысяч тенге до 379 тысяч тенге), либо административным арестом до 15 суток.

За нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, в Узбекистане будут выписывать штрафы в размере от 3,3 млн сумов до 4,9 млн сумов (от 126 тысяч тенге до 187 тысяч тенге).

"При этом сделано исключение для случаев нахождения с закрытым лицом по медицинским показаниям, для случаев, когда лицо закрыто специальным головным убором, надеваемом для обеспечения безопасности в дорожно-транспортном движении, либо нахождения с закрытым лицом в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью или участников спортивных и культурных мероприятий во время их проведения", – пишет СМИ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее Сенат Узбекистана заявил, что в последнее время в стране увеличилось количество браков, заключенных по религиозному обряду, и в результате этого имеются случаи многоженства. Также распространяется пропаганда многоженства и его "преимуществ" посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов. Из-за этого увеличилось и количество детей, рожденных вне брака. 

Как отмечалось на заседании, принятие закона "послужит укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности и надежной защите прав женщин и детей, а также повышению эффективности усилий по поддержанию общественного порядка".

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